Rhein-Neckar-Kreis: Lockerungen ab Montag

Rhein-Neckar. Im Rhein-Neckar-Kreis und im Stadtkreis Heidelberg können die Lockerungen, die die neue Inzidenzstufe 1 ermöglicht, bereits mit Inkrafttreten der neuen Corona-Verordnung ab Montag, 28. Juni, umgesetzt werden. Durch die Einführung einer neuen Inzidenzstufe innerhalb der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg sorgt ein Wert von 10 oder niedriger nun für weitere Lockerungen. Das gilt etwa für Treffen im privaten Bereich und für kulturelle Einrichtungen. Veranstaltungen im Freien dürfen beispielsweise wieder mit 1500 Menschen stattfinden.

Im Stadtkreis Heidelberg liegt die Inzidenz schon seit dem 14. Juni unter zehn. Auch der Rhein-Neckar-Kreis weist seit diesem Sonntag zum fünften Mal in Folge einen einstelligen Wert auf. „Eine entscheidende Neuerung ist neben der Einführung der neuen Inzidenzgrenze 10 die Tatsache, dass sowohl für Lockerungen als auch für Verschärfungen gilt, dass der jeweilige Inzidenzwert an fünf Tagen in Folge unter- oder überschritten sein muss“, erklärt die Gesundheitsdezernentin des Rhein-Neckar-Kreises, Doreen Kuss.

Eine weitere Neuerung im Vergleich zur bisherigen Corona-Verordnung ist die Tatsache, dass nun wieder die vom Landesgesundheitsamt (LGA) veröffentlichten Zahlen maßgeblich für die Inzidenzstufen sind. Das LGA veröffentlicht seinen täglichen Lagebericht meist am frühen Abend. Was bedeutet das für den Rhein-Neckar-Kreis und die Stadt Heidelberg? Nachdem seit Sonntag feststeht, dass sowohl der Rhein-Neckar-Kreis als auch Heidelberg die Voraussetzungen für das Eintreten in die erste Inzidenzstufe erfüllt, konnte die neue Regelung quasi sofort in Kraft treten.