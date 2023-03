Rhein-Neckar-Kreis feiert Jubiläum mit Festakt

Rhein-Neckar. Der Rhein-Neckar-Kreis feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen. Offiziell eröffnet wird das Jubiläumsjahr mit einem Festakt am Samstag, 22. April, um 19 Uhr im Kongress- und Kulturzentrum „Palatin“ (Ringstraße 17 – 19) in Wiesloch. Wer bei der Veranstaltung dabei sein will, sollte schnell sein, denn die Anzahl der Eintrittskarten ist begrenzt. Bis Montag, 10. April, bestehe die Möglichkeit, sich über die Homepage des Rhein-Neckar-Kreises anzumelden unter www.rhein-neckar-kreis.de/festakt, teilte die Kreisverwaltung mit. Aufgrund der eingeschränkten Anzahl an Plätzen werde der Festakt auch im Livestream auf dem You-Tube-Kanal des Kreises übertragen.

Landrat Stefan Dallinger eröffnet die Veranstaltung und blickt auf die ereignisreiche Geschichte des Landkreises zurück. „Ich bin sehr glücklich, dass wir Arnim Töpel, als ‚Kind des Rhein-Neckar-Kreises‘ für die Moderation gewinnen konnten“, so Dallinger. Neben einem Vortrag zum Thema „Wie wir morgen leben werden. Die Schlüsseltrends“ von Eike Wenzel, Institut für Trend- und Zukunftsforschung Heidelberg, sorgt das Rhein-Neckar Jazz-Orchester für Unterhaltung.