Rhein-Neckar-Kreis empfiehlt Geflüchteten Impfungen - Tetanus und Covid-19 am wichtigsten

Rhein-Neckar. Da derzeit viele geflüchtete Menschen aus der Ukraine in Flüchtlingsunterkünften oder bei Privatpersonen unterkommen, empfiehlt das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, den eigenen Impfstatus und den der Geflüchteten zu prüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren. Dadurch sei jeder Einzelne geschützt und Ausbrüche von Krankheiten können verhindert werden, hieß es am Mittwoch.

Bei Ankunft in einer Erstaufnahmeeinrichtung wird den Geflüchteten in der Regel im Rahmen einer Gesundheitsuntersuchung ein Impfangebot gemacht. Werden Geflüchtete privat untergebracht, so sei zu empfehlen, das Thema Impfungen frühzeitig anzusprechen, so das Kreis-Gesundheitsamt.

In der Ukraine werden Impfungen nach dem Nationalen Impfplan des Gesundheitsministeriums angeboten. Zur Impfquote existieren jedoch keine verlässlichen Angaben. Des Weiteren gehört die Impfung gegen Windpocken nicht zum Standard. Die Impfquote bei der Covid-19-Impfung wird für die Ukraine mit unter 40 Prozent angegeben. „Besonders wichtig sind die Impfungen gegen Tetanus (Wundstarrkrampf), Diphtherie, Keuchhusten, Mumps, Masern und Röteln. Kinder sollten außerdem zusätzlich gegen Windpocken, Erwachsene gegen Covid-19 geimpft werden“, erklärt die stellvertretende Leiterin des Gesundheitsamts, Anne Kühn.