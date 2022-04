Rhein-Neckar Air fliegt wieder auf die Nordseeinsel Sylt

Mannheim. Nachdem der Flugbetrieb der Regionalfluggesellschaft Rhein-Neckar Air seit Oktober letzten Jahres ruhte, startete heute pünktlich um 8.30 Uhr der erste Flug von Mannheim nach Sylt. Nach Angaben der Rhein-Neckar Air wird die beliebte Nordseeinsel nun dreimal wöchentlich von Mannheim und ab 7. Mai wöchentlich von Kassel angeflogen.

Die letzten Wochen wurden laut Rhein-Neckar Air genutzt, um sich intensiv auf die Wiederaufnahme des Flugbetriebs vorzubereiten. Es fanden Schulungen des Personals statt und an Bord als auch am Boden wurden Vorkehrungen getroffen, um eine sichere Reise zu gewährleisten. Geschäftsführer Dirk Eggert betont, dass die Sicherheit der Fluggäste und Mitarbeiter an erster Stelle steht.