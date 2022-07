Rettungswagen im Einsatz kollidiert mit Auto von 70-jähriger Fahrerin in Landau

Landau. Bei einem Verkehrsunfall in Landau am Mittwoch sind zwei Personen verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befand sich ein Rettungswagen auf einer Einsatzfahrt aus Richtung Haardtstraße kommend in Richtung Ostring. Im Kreuzungsbereich zum Nordring kollidierte die Fahrerin mit dem Auto einer 70-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von insgesamt 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

