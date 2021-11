Rettungshündin Lea findet vermissten 35-Jährigen

Frankenthal. Rettungshündin Lea hat am Donnerstagnachmittag einen vermissten Mann in Frankenthal gefunden. Der 35-Jährige wurde gegen 17 Uhr von seiner Familie als vermisst gemeldet und befand sich, nach Angaben der Angehörigen, vermutlich in einer gesundheitlichen Ausnahmesituation. Aus diesem Grund wurden bereits frühzeitig die Rettungshundestaffel der Feuerwehr Frankenthal sowie wenig später auch ein Rettungshubschrauber alarmiert, wie die Polizei und Feuerwehr in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben. Auch wurden eine Drohne mit Wärmebildkamera genutzt und ein sogenannter Man-Trailer, ein Personenspürhund, der Rettungshundestaffel Zweibrücken verständigt. Kurz vor 22 Uhr konnte der Vermisste von Hündin Lea mit ihrem Hundeführer von der Rettungshundestaffel Frankenthal gefunden werden. Der leicht unterkühlte Mann wurde daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Neben den Kräften der Polizei war die Feuerwehr Frankenthal inklusive der Rettungshundestaffel mit rund 40 Kräften und 7 Fahrzeugen im Einsatz.

