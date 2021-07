Rettungsgasse unerlaubt durchfahren - Autofahrer erwarten Bußgeld und Punkte

Edenkoben. Unerlaubterweise die Rettungsgasse genutzt hat ein Autofahrer am Mittwoch nach einem Unfall auf der A 65 bei Edenkoben. Der 35-Jährige wollte dadurch schneller nach vorne in Richtung Ausfahrt der komplett gesperrten Autobahn kommen. Eine eingesetzte Streife der Polizei wurde durch Zeugen auf den Vorgang aufmerksam gemacht. Der Fahrer muss nun nach Angaben der Polizei mit einem Bußgeld von 240 Euro sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Zudem werden zwei Punkte in Flensburg gutgeschrieben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1