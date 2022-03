Unterbrechung der Gasversorgung in Teilen von Heidelberg und Leimen

Rhein-Neckar. Die Gasversorgung von rund 38 Verbrauchsstellen in Heidelberg-Rohrbach sowie 67 weiteren in Leimen Nord muss aufgrund von kurzfristigen Reparaturarbeiten an einer Gasleitung in der Nacht von Donnerstag, 17. März, auf Freitag, 18. März, unterbrochen werden. Die Arbeiten beginnen nach Angaben der Stadtwerke Heidelberg um 19 Uhr und enden am nächsten Morgen gegen 8 Uhr.

Betroffen in Heidelberg-Rohrbach sind folgenden Straßenzügen: Hatschekstraße, Tullastraße zwischen Hatschekstraße und Haberstraße, Redtenbacherstraße, Haberstraße zwischen Tullastraße und Im Breitspiel, Im Breitspiel, Hertzstraße, Englerstraße zwischen Tullastraße und Hertzstraße

In Leimen handelt es sich um Verbrauchsstellen in folgenden Straßen: Adam Müller Straße 3, Bremerstraße 5, 6, 8A, 9, 10, Hamburgerstraße 1-5, 12, 18, Johannes Raidel Straße 15-25, In der Warthütte 10 B-G, 20, 22, 25, Olpenitzerstraße 1-4, 6, 7, Oskar Trinks Straße 5,7, 9, 9A, Peter Schuhmacher Straße 1, 8, Stralsunder Ring 1,3, 7-9, 11, 11 A, 13, 27, 29, Travemünder Straße 2, Zementwerkstraße 12-50, In Hagen 2, 4