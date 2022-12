Mannheim/Ludwigshafen . Wegen Reparaturarbeiten ist der rechte Fahrstreifen auf der A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, Höhe Theodor-Heuss-Brücke, seit neun Uhr gesperrt. Nach Angaben der Polizei sollen die Maßnahmen etwa vier Stunden in Anspruch nehmen, also voraussichtlich um 13 Uhr beendet sein. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens ist mit Verkehrsbehinderungen auf diesem Streckenabschnitt zu rechnen. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer daher, die betroffene Strecke möglichst zu umfahren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1