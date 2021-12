Rentnerin fällt Trickbetrügern zum Opfer

Bad Dürkheim. Eine 84-jährige Frau aus Bad Dürkheim ist am Samstagmittag Trickbetrügern zum Opfer gefallen. Nach Angaben der Polizei erhielt die Rentnerin einen Anruf in dem ihr mitgeteilt wurde, dass ihre eigene Tochter schwer an Covid-19 erkrankt sei und auf der Intensivstation liegen würde. Zudem behaupteten die Betrüger, die Tochter benötigte dringend ein Medikament das mit dem Hubschrauber eingeflogen werden müsse, weswegen die Frau sofort 3.500 Euro bezahlen solle. Der männliche Anrufer sagte der Geschädigten anschließend, dass er einen Geldboten vorbei schicken werde. Kurze Zeit später wurde die besagte Summe von einem Boten abgeholt. Zeugen konnten beobachten, wie ein schwarzer Ford C-Max im Anschluss wegfuhr. Der Bote wird beschrieben als ein schlanker, etwa 1,65-1,70 Meter großer Mann, der zum Tatzeitpunkt einen grauen Mantel, eine Mütze und eine weiße Mund-Nasen-Bedeckung trug.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06322/9630 bei der Polizei zu melden.