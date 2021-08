Zwei Rennradfahrer haben sich bei Verkehrsunfällen in der Region schwere Verletzungen zugezogen. Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Lindenberg (Landkreis Bad Dürkheim) ist ein Rennradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am frühen Dienstagabend auf einer Kreuzung der Kreisstraße 16. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin habe die Vorfahrt des von

