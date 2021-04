Rennradfahrerin bei Verkehrsunfall verletzt - Zeuge gesucht

Neustadt. Eine Rennradfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Neustadt/Weinstraße verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam die 42-Jährige durch den Abbiegevorgang eines Wohnmobils in der Mittelhambacher Straße ins Straucheln und stürzte. Die Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme ergaben sich bei den Beteiligten widersprüchliche Angaben bezüglich des Unfallhergangs. Dedwegen sucht die Polizei nun nach Zeugen des Unfalls – diese sollen sich unter der Rufnummer 06321/8540 bei den Beamten melden.

