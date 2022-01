Reizgas bei Streit um Taxi versprüht

Lampertheim. Der Streit um ein bestelltes Taxi hat im südhessischen Lampertheim die Polizei auf den Plan gerufen. Die Beamten waren am Samstagmorgen vor eine Bar gerufen worden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Dort standen zwei Männer im Alter von 23 Jahren, die laut Angaben der Beamten über Augenreizungen klagten. Sie hätten gemeinsam mit einem 21-jährigen ein Taxi für die Heimfahrt gerufen. Gerade als sie einsteigen wollten, seien sie mit zwei unbekannten anderen Männer in Streit geraten. Diese hätten behauptet, ebenfalls das Taxi gerufen zu haben. Einer der anderen Männer habe mit Reizstoff gesprüht, dann sei das Duo mit dem Taxi davongefahren. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung auf und sucht nach Zeugen. Diese können sich melden unter der Telefonnummer 06206/94400.

