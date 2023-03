Reisebus begeht in Heidelberg Unfallflucht: Polizei bittet um Hinweise

Heidelberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zur Unfallflucht eines Reisebusses in Heidelberg. Ein weißer Reisebus hat in der Altstadt die Bestuhlung eines Lokals beim Abbiegen touchiert und ist danach einfach weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, war der Bus am vergangenen Donnerstag in der Stadt unterwegs. Als er in die Hauptstraße einbog, streifte er im Einmündungsbereich laut Polizeiangaben die Stühle des angrenzenden Lokals und beschädigte diese. Zeugen, die etwas zum Vorfall beobachtet haben, sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter Telefon 06221/18570 bei dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1