Reisebüro in Sinsheim überfallen - Polizei sucht Zeugen

Sinsheim. Ein Reisebüro am Karlsplatz in Sinsheim ist am Mittwochmorgen überfallen worden. Nach Angaben der Polizei betrat gegen 9.20 Uhr ein mit einem Messer bewaffneter Mann das Geschäft und forderte Bargeld von einer Angestellten. Mit mehreren hundert Euro als Beute flüchtete der Unbekannte schließlich zu Fuß. Die Angestellte blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb bislang ergebnislos.

Der Mann wird von der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 35 bis 40 Jahre alt, rund 1,70 Meter groß, sehr schlank. Er trug eine dunkelblaue Jeans, dunkle Jacke, dunkle Stoffhandschuhe und eine dunkelgraue Maskierung. Er sprach Deutsch mit Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.