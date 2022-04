Reise ins Silicon Valley ist das große Ziel

Rhein-Neckar. Firmengiganten wie Google, Apple und Facebook haben dort ihren Sitz. Die Region gilt als bedeutendster IT-Standort der Welt sowie als Geburtsstätte von Start-up-Unternehmen. Mario Schweikert aus Neustadt und Maria Theresa Licka aus Heidelberg haben das Silicon Valley in Kalifornien fest im Blick. Denn mit ihrer selbst entwickelten App nehmen sie gerade am „Jugend gründet“ Wettbewerb teil. Als Sieg winkt am Ende eine Reise in die Staaten. „Das Silicon Valley ist das Ziel, darauf arbeiten wir hin. Dort wollen wir hin“, betonen beide.

Für das Duo scheint es schon in die richtige Richtung zu gehen. Beim Regio Cup Pfalz des bundesweiten Wettbewerbs „Jugend gründet“ überreichte die IHK Pfalz ihnen für ihre App die Siegerurkunde – und die App ist dabei in ihrer Nutzung voll auf die Region zugeschnitten.

„Unsere App erkennt Rebkrankheiten, bevor es das menschliche Auge sieht“, erklären sie. Und das geht in der Umsetzung ganz einfach. Mit dem eigenen Smartphone können Winzer oder Erntehelfer verfärbte Blätter abfotografieren. Mithilfe einer Künstlichen Intelligenz wird abgeglichen, um welche Krankheit es sich handeln könnte. „Wir überlegen, künftig Pestizidhersteller hinzuzuziehen, damit wir nach Bestimmung der Krankheit darauf verweisen, wie sie behandelt werden kann, wenn es nicht ohne Pestizide geht. Primär ist das Ziel aber, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln zu reduzieren“, so Mario. Er und seine Teamkollegin haben eigentlich keinen Winzer-Background, wie Mario verrät. „Aber wir sind viel in den Weinbergen unterwegs. So kam uns damals die Idee für die App.“

Das war vor mehr als zwei Jahren. Es folgten Austausche mit Experten und Wettbewerbe, in denen Mario und Maria Theresa nicht nur erfolgreich abschnitten, sondern auch viel dazulernten. „Das Gründen eines Unternehmens ist nichts, was auf dem Lehrplan in der Schule steht. Deshalb war es super, sich durch die Wettbewerbe Wissen im Marketingbereich anzueignen.“ Beide haben in diesem Jahr ihr Abitur gemacht.

Um ihre App zu bewerben, haben sie eine Webseite und einen Youtube-Kanal. Außerdem läuft viel über direktes Feedback, sagt Mario. Und das spricht sich so herum, dass sogar Winzer aus Belgien anfragen, die die App nutzen zu wollen. Mario und Maria Theresa machen es möglich – bieten die App in weiteren Sprachen an. „Die App wird ständig weiterentwickelt. Deshalb ist sie auch noch kostenlos, weil wir viel testen. Wenn wir einen Preis verlangen, ist damit auch Verantwortung verbunden, dass alles reibungslos funktioniert.“

Parallel zur Weiterentwicklung der App, die die beiden nach wie vor allein tragen, steht für sie auch die zweite Phase des Wettbewerbs von „Jugend gründet“ an. Bis Mitte Mai läuft ein Planspiel, bei dem simuliert wird, wie die beiden ihre App als neues Unternehmen vermarkten. Und das reicht von Überlegungen, welchen Mitarbeiter sie einstellen bis hin zu Finanzierungsfragen. Fünf Versuche haben sie, um mit der richtigen Strategie die meisten Punkte zu sammeln. „Wir warten derzeit noch ab und beobachten, welchen Punktestand die Konkurrenz hat, wenn Zwischenbilanzen veröffentlicht werden.“ Denn es zählt nicht der Versuch mit den meisten Punkten, sondern der letzte.

Wer am Ende die meisten Punkte erzielt, zieht ins Bundesfinale ein – und hat die Chance, ins Silicon Valley zu reisen. Die Vorjahresgewinner sind gerade vor Ort und machen Mario und Maria Theresa noch mehr Lust auf die Reise. „Es gibt viele Workshops.“ Doch der Sieg im Finale ist nicht ihr einziges Ziel. „Wir wollen wirklich ein Business gründen und mit der App etwas erreichen.“ Damit das klappt, lernen sie stetig dazu und knüpfen aktuell fleißig Kontakte, wie Mario erzählt. „Es ist wichtig, dass wir uns ein Netzwerk aufbauen.“

Um die App und ihre Funktionen vorzustellen, sind sie deshalb in Weingütern der Region zu Besuch oder gehen auf kleinere Veranstaltungen. Dort wollen sie vor allem junge Winzer ansprechen, die sich als größte Zielgruppe ihrer App definiert haben. „Dabei haben wir gemerkt, dass wir auch Erntehelfer integrieren sollten, damit nicht nur der Winzer unsere App nutzt.“ Als frisch gebackene Abiturienten haben sie außerdem den Unterricht im Blick. „Die App könnte in Weinhochschulen zum Einsatz kommen und so ein Ausgleich zum Frontalunterricht sein, wenn man selbst mit dem Handy in den Weinbergen unterwegs ist und die App ausprobiert.“

