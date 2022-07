Reifenteile auf der Autobahn führen die Polizei zu alkoholisiertem Fahrer bei Sandhausen

Sandhausen. Nachdem Beamte am Samstagabend bei Sandhausen ein Reifenteil im Bereich des Einfädelungsstreifens entfernt haben, ist ihnen etwas weiter das Pannenfahrzeug mit einem alkoholisierten Fahrer aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall kurz vor 24 Uhr bei der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch in Fahrtrichtung Heidelberg. Als die Polizeibeamten das Reifenteil entfernten und die Gefahr somit beseitigt war, fiel etwas weiter ein Pannenfahrzeug auf dem Pannenstreifen auf. Dieses hatte am vorderen rechten Rad eine Reifenpanne. Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit dem 38-jährigen Fahrzeugführer fiel deutlicher Alkoholgeruch in dessen Atemluft auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 0,9 Promille.

Nach Durchführung eines gerichtsverwertbaren Alkoholtests auf dem Polizeirevier wurde der Beschuldigte entlassen. Er sieht sich nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren entgegen.