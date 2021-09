Reifen trifft Kradfahrer

Leon-Rot. Einen ungewöhnlichen Unfall hat die Polizei in St. Leon-Rot aufgenommen: So war ein 48-jähriger Skoda-Fahrer auf der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs, als sich am Donnerstag kurz nach 16 Uhr zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Walldorfer Kreuz das linke Vorderrad seines Fahrzeuges aus bislang unbekannten Gründen löste. Unglücklicherweise wurde der Reifen über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn katapultiert und streifte einen 31-jährigen Biker, der Richtung Karlsruhe unterwegs war.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Motorradfahrer wurde zum Glück nur leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht. Der 48-Jährige blieb unverletzt und konnte sein Fahrzeug auf dem Standstreifen zum Stehen bringen. Die Ermittlungen, warum sich das Rad gelöst hat, dauern an. sin

Info: Fotostrecke und Video unter: mannheimer-morgen.de