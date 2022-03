Reifen an sieben Fahrzeugen zerstochen - Zeugen gesucht

Rauenberg. Im Bereich der Pfarrgartenstraße in Rauenberg sind an sieben gezielt ausgewählten Fahrzeugen insgesamt 16 Reifen zerstochen worden. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. In der Zeit von Montagabend, 22 Uhr, bis Dienstagfrüh, 5 Uhr, wurden an sechs Fahrzeugen jeweils gezielt die Vorder- und Hinterreifen der Beifahrerseite und an einem Fahrzeug alle vier Reifen mit einem markanten Werkzeug zerstochen. An allen beschädigten Reifen ist ein Einstichloch in Form eines kleinen Kreuzes erkennbar.

Bei den beschädigten Fahrzeugen handelte es sich um Klein-, Mittel- und Oberklassenfahrzeuge sowie ein um einen Transporter. Die Fahrzeuge standen alle ordnungsgemäß geparkt. Einzelne Fahrzeuge, die zwischen den geparkten Fahrzeugen standen, wurden nicht beschädigt und ein beschädigtes Fahrzeug stand sogar abseits in einer Nebenstraße. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/57090 oder 06222/662850 bei der Polizei zu melden.