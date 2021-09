Rhein-Neckar. Am Samstag gibt es viel Sonne in der Metropolregion. Dabei bleibt es trocken. Ab Mittag können in höheren Lagen und in Richtung Süden Quellwolken entstehen. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 27 Grad. In der Nacht wird Nebel erwartet.

