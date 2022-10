Rhein-Neckar. Am Freitag soll es in der Rhein-Neckar-Region vor allem am Vormittag bewölkt und regnerisch werden. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes lassen die Niederschläge am Nachmittag nach und das Wetter lockert auf, bei schwachem bis mäßigem, in Böen auffrischendem Wind aus Südwest. Die Höchstwerte erreichen 19 Grad, während die Tiefstwerte bei 13 Grad liegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1