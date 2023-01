In der französischen Tragikomödie „Der Geschmack der kleinen Dinge“ begibt sich Gérard Depardieu als Sternekoch auf eine besondere Reise. Sie führt ihn nach Japan, wo er einer ganz bestimmten Geschmacksnote nachspürt. Am 9. Februar läuft der Streifen in den deutschen Kinos an. Einen Tag später, am Freitag, 10. Februar, ist Regisseur Slony Sow im Roxy Kino in Neustadt an der Weinstraße zu Gast.

