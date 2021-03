Rhein-Neckar. Gelockerte Corona-Regeln erlauben geöffnete Läden. Ganz so einfach ist es in der Metropolregion Rhein-Neckar nicht. Allein die Tatsache, dass es in den drei Bundesländern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen unterschiedliche Regelungen gibt, kann den Speyer-Einkauf eines Bürgers aus Altlußheim schwierig machen. Da es bei einigen Änderungen obendrein auf die jeweilige Inzidenz ankommt, sind die Regulierungen nicht so einfach zu durchschauen.

Was ist in Baden-Württemberg ohne Einschränkung geöffnet?

Buchhandlungen dürfen ihre Türen aufmachen, wenn die Hygieneauflagen für den Einzelhandel (Maskenpflicht und Begrenzung der Kundenzahl) beachtet werden. Gärtnereien, Blumenläden, Baumschulen, Garten-, Bau- und Raiffeisenmärkte dürfen ebenfalls ihr komplettes Sortiment anbieten. Auch hier gelten die Hygieneauflagen. Zudem darf der Einzelhandel sogenanntes „Click & Meet“ anbieten. Kundinnen können sich nach Terminabsprache in einem festen Zeitfenster in einem Laden beraten lassen und einkaufen.

Welche Läden bleiben in Baden-Württemberg geschlossen?

Ateliers, Antiquitätenhandel, Archive, Bars, Bordelle und Eisdielen – das „Eis auf die Hand“ zum Abholen ist aber erlaubt. Freizeitparks dürfen ebenso wenig öffnen wie Galerien, Kinos oder Flohmärkte. Nicht öffnen dürfen Pfandhäuser, E-Zigarettenhandel, Restpostenmärkte, Souvenirläden und Tabakgeschäfte.

Wie sieht es in Rheinland-Pfalz mit dem Einzelhandel aus?

Der Einzelhandel ist unter Beachtung der allgemeinen Schutzmaßnahmen relativ unabhängig vom Inzidenzwert landesweit geöffnet. Es gelten das Abstandsgebot, die verschärfte Maskenpflicht und die Personenbegrenzung. Die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Personen ist in Einrichtungen mit einer Größe von bis zu 800 Quadratmetern auf eine Person pro zehn Quadratmeter Verkaufs- oder Besucherfläche begrenzt. In den Läden sowie auf Parkplätzen und in Warteschlangen vor Geschäften gilt eine Maskenpflicht. Von der landesweiten Öffnung ausgenommen sind kreisfreie Städte und Landkreise mit Inzidenzzahlen über 100, deshalb darf der Einzelhandel im Kreis Germersheim noch nicht öffnen.

Wie shoppt man in Hessen nach den neuen Regeln?

Auch Hessen lockert die Shoppingmöglichkeiten. Unabhängig vom Inzidenzwert darf der Handel „Click & Meet“ anbieten. Das heißt genau: Ein Kunde kann pro 40 Quadratmeter Verkaufsfläche – nach vorheriger Anmeldung und mit Hinterlegung der Kontaktdaten – für eine bestimmte Zeit im Laden einkaufen und sich beraten lassen. Leichter ist es für Baumärkte, Gartenmärkte oder Buchhandlungen: Diese dürfen seit Montag wieder öffnen – begrenzt pro Kunde auf zehn Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. sin