Regierungspräsidium fördert Sirenenanlagen

Rhein-Neckar. Das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe fördert weitere Sirenenanlagen in 19 Kommunen im Regierungsbezirk. Das teilte das RP am Donnerstag mit. Im Dezember 2021 seien vom Bund in einer ersten Tranche bereits rund 5,5 Millionen Euro ins Land geflossen, jetzt seien dem Land weitere 2,6 Millionen bewilligt worden, wovon der Regierungsbezirk Karlsruhe rund 650 000 Euro erhalte.

Gefördert werde damit, zusammen mit Restmitteln aus der ersten Tranche, der Aufbau von insgesamt 63 Sirenenanlagen: 54 Sirenen in Dachmontage mit je 10 850 Euro und neun Sirenen in Mast-Errichtung mit je 17 350 Euro in 19 Kommunen. Im Landkreis Rhein-Neckar erhält demnach die Gemeinde Altlußheim 65 100 Euro, Heddesheim werden 32 550 Euro zugewiesen, Meckesheim 21 700 Euro und Neckargemünd 104 150 Euro. „Wir sind sehr froh, dass wir so zeitnah weitere 19 Kommunen bei der Verbesserung ihrer Warninfrastruktur unterstützen können“, wird Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder in der Mitteilung zitiert.

Auch vor dem Hintergrund des Versagens von Warn-Apps beim bundesweiten Warntag im September 2020 bauen mehrere Kommunen im Südwesten gerade ihr Sirenennetz aus. In einer ersten Tranche aus Bundesmitteln im Dezember 2021 wurden 28 Gemeinden und Städte mit zusammen 1,3 Millionen Euro unterstützt. Heidelberg erhielt dabei 175 750 Euro, Leimen bekam 164 850 Euro und Mannheim 65 000 Euro.

Bei den nun geförderten Kommunen handelt es sich laut RP um den ersten Teil der zweiten Tranche aus dem Sirenenförderprogramm des Bundes. Dass diese zweite Tranche in zwei Teile aufgespalten wird, ergebe sich aus der derzeitigen vorläufigen Haushaltsführung des Bundes. Während dieser dürfen maximal 45 Prozent der angesetzten Haushaltsmittel zugewiesen werden. Die Mittel für den zweiten Teil der zweiten Tranche können also erst nach Genehmigung des Bundeshaushalts zugewiesen werden.

Das Regierungspräsidium Karlsruhe will die Bewilligungsbescheide für die 19 Kommunen im Laufe der Woche versenden. red