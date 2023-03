Regen und Sturm in der Region erwartet

Offenbach/Barweiler. In Rheinland-Pfalz und Hessen wird das Wetter in den kommenden Tagen ungemütlich. Am Donnerstag ist es in beiden Ländern stark bewölkt und bedeckt; hinzu kommt ein zeitweise schauerartiger Regen, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). Die Werte liegen derweil bei 8 Grad in der Hocheifel, 15 Grad in der Vorderpfalz sowie bei 13 Grad südlich des Mains. Hinzu kommt ein mäßiger Wind aus Südwest bis West, der sich gemäß DWD im Bergland und auch in exponierten Lagen zu starken bis stürmischen Böen steigert. Abends schwächt der Wind wieder ab.

Am Freitag ist es in Rheinland-Pfalz und Hessen weiter stark bewölkt bis bedeckt und regnerisch. Die Temperaturen liegen maximal bei 8 bis 14 Grad. Dazu gibt es laut DWD schwachen bis mäßigen Wind aus Südwest, der sich zunächst lediglich im Bergland zu starken bis stürmischen Böen steigert. Am Nachmittag kommt es in den Ländern zu starken bis stürmischen Böen. Sturmböen bis ins Flachland sind dann auch nicht mehr ausgeschlossen, teilte der DWD darüber hinaus mit.

Am Samstag bessert sich das Wetter dann ein bisschen. Es gibt noch einige Wolken über der Region, regnen soll es jedoch weitgehend nicht. Die Höchsttemperaturen liegen nach Angaben des DWD bei 6 Grad im Norden und bei 9 Grad im Süden. Dazu geht ein lediglich schwacher bis mäßiger Wind aus dem Westen bis Nordwesten.