Rhein-Neckar. Bei starker Bewölkung fällt in der Metropolregion am Mittwoch bis in die höheren Lagen teils starker Regen. Die Tageshöchstwerte erreichen dabei milde 12 Grad. Der Deutsch Wetterdienst (DWD) warnt für die Region am Nachmittag vor Sturmböen. In der Nacht kannes dann in den Städten Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie dem Rhein-Neckar-Kreis, dem Rhein-Pfalz-Kreis und dem Kreis Bergstraße dann auch zu schweren Sturmböen kommen.

