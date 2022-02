Rhein-Neckar. Am Donnerstag ist es in der Metropolregion stark bewölkt mit Regenschauern. Später lassen diese nach Norden hin nach, dann zeigt sich auch die Sonne am Himmel. Die Tageshöchstwerte erreichen milde 15 Grad. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für die Region am Donnerstag erneut eine Warnung vor schweren Sturmböen ausgegeben. Der Warnhinweis gilt für die Städte Mannheim, Ludwigshafen und Heidelberg sowie den Rhein-Neckar-Kreis, den Rhein-Pfalz-Kreis und den Kreis Bergstraße.

