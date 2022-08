Rhein-Neckar. Am Donnerstag wird Regen und Gewitter in der Rhein-Neckar-Region erwartet. Baden-Württemberg liegt laut DWD im Bereich einer Tiefdruckrinne mit sehr feuchter und instabiler Meeresluft: Teilweise starke Gewitter können ab dem Nachmittag bis in die Nacht zum Freitag auftreten. Die Tageshöchstwerte erreichen bis zu 27 Grad, die Tiefstwerte liegen bei 18 Grad.

