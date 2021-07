Regen macht Pause - Schifffahrt auf Rhein gesperrt

Karlsruhe. Der Südwesten macht eine Regenpause: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war am Samstag fast überall in Baden-Württemberg eitel Sonnenschein angesagt. Auch die Hochwasser an den Flüssen klingen ab: "Alle Pegel fallen", sagte eine Sprecherin der Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg.

Aufgrund des andauernden Regens der vergangenen Wochen war der Rhein zunächst jedoch noch angestiegen. Am frühen Samstagmorgen wurden am Pegel Karlsruhe/Maxau die 7,50 Meter überschritten. Ab dem Wert wird die Schifffahrt eingestellt. Mit 7,70 Meter Höhe sollte im Laufe des Tages aber die Scheitelhöhe erreicht sein, so dass auch hier mit einem fallenden Pegel gerechnet wurde.

Der DWD rechnete nach einem sonnigen Samstag bis zu 27 Grad zum Abend hin und in der Nacht zum Sonntag in ganz Baden-Württemberg wieder mit Gewittern, Starkregen, Hagel und schweren Sturmböen. Dem nächtlichen Unwetter-Intermezzo soll dann wieder ein sonniger Sonntag und ein freundlicher Start in die Woche folgen mit Temperaturen bis zu 28 Grad.

Ab Montagnachmittag drohen dem DWD zufolge wieder von Westen her Starkregen und Gewittern. In der Nacht zum Dienstag werden vor allem im Westen des Landes Regenmengen zwischen 30 und 60 Liter pro Quadratmeter erwartet und bis zu 100 Liter im Schwarzwald. Damit einher gehe ein Temperatursturz auf etwa 20 Grad. Mit Blick auf die Aussichten zum kommenden Wochenende sagte der DWD-Meteorologe: "Es bleibt wechselhaft."

