Redakteur gibt Einblick in Heddesheim - VHS lädt zu Gesprächsrunde ein

Heddesheim. Was macht eigentlich ein Lokalredakteur? Wie kommt er an seine Geschichten? Und wer sind seine Informanten? Fragen wie diese beantwortet „MM“-Redakteur Hans-Jürgen Emmerich auf Einladung der Volkshochschule (VHS) Heddesheim in einer Gesprächsrunde am Montag, 16. Januar, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Pflug. Er geht dabei auch auf sein tägliches Handwerkszeug ein und gibt Einblick in seinen ebenso abwechslungsreichen wie spannenden Beruf. Die Teilnahme an diesem Abend ist kostenlos, die Platzkapazität jedoch begrenzt. Die VHS bittet deshalb um Anmeldung per E-Mail (vhs@heddesheim.de) oder auf der Homepage.

