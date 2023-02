„Rechtliche Basis fehlt“

Das Sammeln von Daten über Katzenbesitzer durch eine Firma wegen Ausgangsverbots für die Vierbeiner in Walldorf 2022 entbehrte nach Einschätzung des Landesdatenschutzbeauftragten einer Rechtsgrundlage. Weder die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamts im Rhein-Neckar-Kreis noch die Stadt selbst hätten einen schriftlichen Vertrag mit der GmbH zur konkreten Ausgestaltung des Auftrags geschlossen, heißt es in einem Schreiben des Landesbeauftragten an den FDP-Landtagsabgeordneten Christian Jung. „Damit ist klar: Daten von Katzenbesitzern dürfen nicht gesammelt werden. Dafür gab und gibt es keine Rechtsgrundlage“, sagt der Sprecher für Petitionen der liberalen Landtagsfraktion.

Um Jungtiere der vom Aussterben bedrohten Haubenlerchen zu schützen, hatte das Landratsamt verfügt, dass Katzen rund drei Monate lang im Süden Walldorfs nicht ohne Leine durch das Brutgebiet streifen durften. Die Regel soll auch in diesem und den beiden nächsten Jahren von April bis Ende August gelten. Bei Verstößen drohen Bußgelder, Ausnahmegenehmigungen können beantragt werden. Die Maßnahme hatte bundesweit Aufsehen erregt und Kritik ausgelöst. Walldorf hatte eine externe Firma mit einem Monitoring der Haubenlerchen beauftragt. Nach Ansicht des Regierungspräsidiums Karlsruhe ist eine Ausgangssperre der Katzen weiterhin erforderlich. Dies sei die einzig wirksame Methode, Alternativen gebe es nicht. lsw/ott