Razzia: Schlag gegen organisierte Schwarzarbeit

Rhein-Neckar. Einen Ermittlungserfolg gegen die organisierte Schwarzarbeit konnten am Donnerstag Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe in Ludwigshafen, Mannheim und im Rhein-Pfalz-Kreis melden. Es kam in diesem Zusammenhang zu vier Festnahmen hier und zu einer Verhaftung in Bulgarien, wie Udo Gehring, Leiter der Kaiserslauterer Staatsanwaltschaft, auf Anfrage dieser Redaktion präzisierte. Vorausgegangen sei monatelange Arbeit, die teilweise verdeckt abgelaufen sei. Beispielsweise seien Telefone der Verdächtigen überwacht worden, bevor am Donnerstag Zugriffe in der Region erfolgten, an denen 400 Einsatzkräfte von Zoll, Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung sowie aus den jeweiligen Polizeipräsidien beteiligt waren.

Kryptowährung und Bitcoins Die bekannteste Krypto-währung ist der Bitcoin. Bitcoins sind virtuelles Geld, das in extrem leistungsfähigen Com-putern von Privatleuten erzeugt wird. Ohne dass eine Zentralbank oder Geschäftsbanken daran beteiligt sein müssen, kann man damit vor allem im Internet einkaufen. Weil alle Transaktionen zwischen den Teilnehmern gleichzeitig verschlüsselt auf sehr vielen Rechnern abgelegt werden, gelten Bitcoins als fälschungssicher. Man kann sich das Verfahren vorstellen wie eine Tabelle, die alle zehn Minuten durch zusätzliche Zeilen(Blocks) ergänzt und dann auf allen teilnehmenden Computern des Netzwerks identisch gespeichert und verkettet wird. Die Technologie heißt aus diesem Grund Blockchain (Block-Kette). sal

Weit unterhalb des Mindestlohns

Am Donnerstagvormittag schlugen die Fahnder in 30 Geschäfts- und Privaträumen in der Region zu. Die betroffene Firma in Mannheim sei auf dem Sektor Industriemontage und Bau tätig. Genauer wollte Gehring wegen der Identifizierbarkeit nicht informieren. Zeitgleich wurden im europäischen Ausland Konten gepfändet. In Bulgarien soll ein Beteiligter einem dortigen Richter vorgeführt werden. Die vier hier festgenommenen Verdächtigen wurden nach Auskunft Gehrings nach Kaiserslautern gebracht, um dort einer Untersuchungshaft zugeführt zu werden.

Den Hauptbeschuldigten und ihren Komplizen wird vorgeworfen, über Jahre hinweg in großem Umfang Arbeiter beschäftigt zu haben, die nicht kranken- und sozialversichert waren. Dies sollte mit Hilfe von zum Schein gegründeten Unternehmen mit Schwerpunkt in Bulgarien und von dort ausgestellten Rechnungen über vermeintliche Subunternehmerverhältnisse und nur schwer nachzuvollziehenden (Bar)-Geldtransfers in Millionenhöhe verschleiert werden, so eine am Donnerstag verschickte Mitteilung an die Presse.

In Deutschland eingesetzte ausländische Arbeitskräfte sollen von den Beschuldigten deutlich unterhalb des hier gültigen gesetzlichen Mindestlohns entlohnt worden sein. Zudem sollen die Beschuldigten zu Unrecht Kurzarbeitergeld für Teile der Belegschaft bezogen haben. In rechtlicher Hinsicht werden den Beschuldigten bandenmäßiges Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt, Steuerhinterziehung und Betrug vorgeworfen.

Im Rahmen der weitreichenden Durchsuchungsmaßnahmen sei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt worden. Vermögenswerte in sechsstelliger Größenordnung seien eingefroren worden. Hauptsächlich soll es sich dabei um Bargeld, Autos und Kryptowährungen handeln. In Deutschland seien vier Personen festgenommen worden. Sie sollen im Laufe des Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Eine weitere Person sei in Bulgarien festgenommen worden. Die Ermittlungen gehen weiter.

Über die Staatsangehörigkeit der Verdächtigen hält sich Oberstaatsanwalt Gehring bedeckt. Die Beweisstücke müssten nun geprüft werden. Erst dann könne man Konkreteres sagen. Auch beim Hauptzollamt verweist man auf die bevorstehende Arbeit und die Auskünfte aus Kaiserslautern. Einen Ermittlungserfolg stelle der Einsatz auf jeden Fall dar, aber es sei nicht der erste, ordnete Gehring ein.

Deutschland auf Platz zwölf

Bereits vor rund zwei Monaten war die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern, wo sich die Zentralstelle für Wirtschaftsstrafsachen befindet, an einem Großeinsatz beteiligt. Bei der Razzia am 26. Januar waren sogar 1500 Einsatzkräfte dabei. Damals wurden insgesamt 60 Wohnungen, Geschäftsräume und Arbeitnehmerunterkünfte in fünf Bundesländern durchsucht. Schwerpunkte waren damals mit 27 Objekten Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg mit 23 Objekten gewesen.

Schwarzarbeit schädigt die deutschen Unternehmen und bewirkt Umsatzeinbußen von 4,7 Prozent oder umgerechnet 300 Milliarden Euro jährlich, wie eine repräsentative Befragung von 853 Unternehmen im Zukunftspanel des Instituts der deutschen Wirtschaft von November 2018 zeigte.

Bei der Schwarzarbeit und der Schattenwirtschaft liegt Deutschland demnach im Langzeitdurchschnitt von 2003 bis 2018 mit einem durchschnittlichen Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt von rund 14 Prozent auf Platz zwölf der OECD-Staaten; Schwellen- und Entwicklungsländer weisen jeweils institutionell bedingt noch zum Teil deutlich höhere Aktivitäten in der Untergrundwirtschaft auf.