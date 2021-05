Razzia: Polizei auf Drogensuche

Eppelheim/Neu-Edingen/Ladenburg. Wegen mutmaßlicher Rauschgiftdelikte hat die Polizei am Mittwochmorgen mehrere Objekte im Rhein-Neckar-Kreis durchsucht. Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Mannheim auf Anfrage mitteilte, waren zahlreiche Beamte im Einsatz, um gegen die mutmaßlichen Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz vorzugehen.

Um welche konkreten Verstöße es sich handelt und um welches Rauschgift es bei den Razzien ging, war zunächst nicht zu erfahren. Auch wollte die Sprecherin zunächst nicht mitteilen, wie viele verdächtige Personen in den Fokus der Behörden gelangt sind.

„Knallgeräusche“ in Ladenburg

Wie ein Mitarbeiter des „Mannheimer Morgen“ vor Ort mitteilte, durchsuchte die Polizei Objekte in Eppelheim und Neu-Edingen. Auch in Ladenburg in der Domitianstraße durchsuchten die Beamten ein Gebäude. Gegen 6 Uhr soll es dort zudem laut einem Leser dieser Zeitung zu Explosionen und „lauten Knallgeräuschen“ gekommen sein.

Mindestens eine Person wurde in Handschellen abgeführt. Die Polizei bestätigte auf Nachfrage dieser Redaktion den Einsatz und die Vollstreckung von Durchsuchungsbefehlen. Zu den Einsatzorten und weiteren Fragen wollte sie aber zunächst keine Auskünfte geben.

