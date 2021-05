Razzia im Rhein-Neckar-Kreis: Polizisten finden rund 290 Kilogramm Drogen - 13 Festnahmen

Rhein-Neckar-Kreis. Die Polizei hat am Mittwoch 25 Objekte in Weinheim, Ladenburg, Heidelberg, Neckarsteinach und im gesamten Rhein-Neckar-Kreis durchsucht. Darunter waren auch elf Bunkerwohnungen, die zur Lagerung von Rauschgift genutzt wurden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagmittag gemeinsam mitteilten.

Im gesamten Kreis fand die Polizei rund 276 Kilogramm Marihuana, 11 Kilogramm Haschisch, 1,2 Kilogramm Amphetamin, 1,6 Kilogramm Kokain, zwei Schusswaffen mit Munition, über 76.000 Euro Bargeld sowie vier hochpreisige Fahrzeuge. An dem Einsatz waren rund 400 Kräfte aus den angrenzenden Bundesländern beteiligt, unter anderem auch das Spezialeinsatzkommando Baden-Württemberg (SEK).

13 Personen festgenommen

Die Staatsanwaltschaft Mannheim hatte bereits im Vorfeld Haftbefehle gegen neun Tatverdächtige erwirkt. Im Zuge der Durchsuchungsmaßnahmen wurden zudem vier weitere Personen vorläufig festgenommen, gegen die ebenfalls Haftbefehle beantragt werden.

Sechs der festgenommenen Tatverdächtigen kamen bereits am Mittwoch in Untersuchungshaft. Die übrigen sieben Tatverdächtigen werden am heutigen Donnerstag dem Haft- und Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Ermittlungen bereits seit Ende 2020

Die Ermittlungen zum Drogenring laufen dabei schon seit einigen Monaten. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg (Rauschgiftdezernat) des Polizeipräsidiums Mannheim und die Abteilung für Betäubungsmittelkriminalität und Organisierte Kriminalität der Staatsanwaltschaft Mannheim ermitteln nach eigenen Angaben seit Ende 2020 gegen die Gruppierung. Sie soll in wechselnden Besetzungen alleine im Zeitraum Ende März bis Mitte Juni 2020 unter anderem über 800 Kilogramm Haschisch und Marihuana sowie über 40 Kilogramm Kokain verkauft haben.

Abnehmer sollen unter anderem zwei Tatverdächtige aus Weinheim gewesen sein, die im Verdacht stehen, mit den Drogen gehandelt zu haben. Ihnen wird von Ende März bis Anfang Juni 2020 unter anderem der Verkauf von über 180 Kilogramm Marihuana und von über 40 Kilogramm Amphetamin, das vermutlich selbst produziert wurde, zur Last gelegt.

Kommunikation über "Krypto-Handys"

Viele der Tatverdächtigen verfügten zur Kommunikation über spezielle "Krypto-Handys" mit einem verschlüsselten Messenger-Dienst. Dadurch sollte eine "abhörsichere" Kommunikation unter den Beteiligten gewährleistet sein. Die Ermittler der Kriminalpolizei kamen den Tatverdächtigen dennoch durch die Auswertung von Daten des Messenger-Dienstes auf die Spur.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.