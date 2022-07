Rauschgifthandel und Betrug mit Corona-Teststationen - Drei Verdächtige festgenommen

Südpfalz. Die Staatsanwaltschaft Landau hat einen Haftbefehl gegen einen 29-jährigen Mann aus der Südpfalz erwirkt, der zuvor mit Betäubungsmitteln gehandelt und mithilfe von Corona-Teststationen Geld erbeutet haben soll. Im Zusammenhang mit den Straftaten wurden außerdem drei Frauen und drei Männer als Beteiligte identifiziert und zwei von ihnen festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Landau/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekanntgaben.

Die des Betrugs Beschuldigten sollen Corona-Teststationen in der Südpfalz betrieben und eine Vielzahl an Corona-Tests abgerechnet haben, obwohl diese tatsächlich nicht durchgeführt wurden. Die Staatsanwaltschaft durchsuchte am Dienstag zehn Objekte in der Südpfalz sowie eines in Frankreich. Es konnten unter anderem über 10.000 Euro Bargeld, Betäubungsmittelutensilien, geringe Mengen Betäubungsmittel, Anabolika, eine Schreckschusswaffe sowie Unterlagen und elektronische Speichermedien aus den Testzentren sichergestellt werden.

Der 29-jährige Beschuldigte wurde am Dienstag in Frankreich aufgrund eines Europäischen Haftbefehls wegen des dringenden Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges sowie der unerlaubten Einfuhr von und des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln festgenommen. Er wird nun an Deutschland ausgeliefert.

Die beiden anderen Beschuldigten, ein 36- und ein 38-Jähriger, wurden ebenfalls in Justizvollzugsanstalten gebracht. Gegen den 36-Jährigen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des banden- und gewerbsmäßigen Betruges; gegen den 38-Jährigen wegen des Verdachtes der unerlaubten Einfuhr und des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei dauern weiter an.