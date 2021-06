Bammental. Wegen einer starken Rauchentwicklung in einem Hochhauskomplex in Bammental ist die Feuerwehr am Freitagnachmittag ausgerückt. Nach ersten Angaben der Polizei, geht die Rauchentwicklung von einer Wohnung im 5. Obergeschoss aus. Wegen des Einsatzes wurde die Johann-Sebastian-Bach-Straße derzeit komplett gesperrt.

Weiteres war zunächst unklar.