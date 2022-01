Rauchentwicklung in Chemie-Betrieb

Speyer. Aufgrund einer chemischen Reaktion zwischen einer Lauge und einer Säure in einem IBC (Intermediate Bulk Container) hat sich in einem Gebäude eines Chemie-Betriebs in Speyer am Sonntagmorgen Rauch entwickelt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde der zu einem viertel gefüllte IBC von Mitarbeitern ins Freie auf eine versiegelte Auffangfläche gestellt. Die Feuerwehr nahm Messungen im Bereich des sich durch die Reaktion erhitzenden Behälters vor. Nach Absprache mit dem Fachberater CBRN der Feuerwehr und dem Betrieb wurde die chemische Reaktion mit Wasser gestoppt. Ein weiterer Trupp der Feuerwehr nahm abschließende Messungen innerhalb des Produktionsgebäudes vor. Der Rettungsdienst war ebenfalls vor Ort. Verletzt hatte sich dabei niemand. Im Einsatz waren 31 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

