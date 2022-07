Rauch aus Gartenhaus

Heppenheim. Am Mittwochabend ist in der Neckarsteinacher Straße in Heppenheim ein zunächst unbestimmter weißer Stoff in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte den Stoff später als Polytanol identifizieren, eine Chemikalie, die zur Schädlingsbekämpfung – vor allem gegen Wühlmäuse – eingesetzt wird. Der reagiert empfindlich in Verbindung mit Wasser und bildet dabei giftigen Phosphorwasserstoff. Laut einem Sprecher der Polizei wurde der Behälter in einem Geräteschuppen aufbewahrt. Warum die Chemikalie anfing zu rauchen, blieb zunächst unklar.

Löschversuche der Anwohner mit Wasser scheiterten zunächst. Ihre Anstrengungen hätten die Situation vielmehr noch verschlimmert, hieß es. Erst die Feuerwehr konnte die weitere Rauchentwicklung stoppen. Es entstand kein Sachschaden. Insgesamt neun Personen, darunter fünf Anwohner, zwei Polizeibeamte und zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes, kamen in Kontakt mit dem giftigen Gas und wurden zunächst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Sanitäter, die dem Stoff nur kurz dem Stoff ausgesetzt waren, konnten noch am selben Abend wieder entlassen werden. Die Polizeibeamten befinden sich noch zur Beobachtung im Krankenhaus, ihnen gehe es aber soweit gut. pha