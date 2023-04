Rauch aus Flüchtlingsunterkunft: Großeinsatz in Eppelheim

Eppelheim. Großeinsatz in Eppelheim: Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei sind am Freitagmittag gegen 12.45 Uhr zu einer Flüchtlingsunterkunft in der Lilienthalstraße alarmiert, da Rauch aus einem Gebäude gemeldet wurde. Neben der örtlichen Feuerwehr Eppelheim waren auch die Feuerwehren aus Plankstadt und Brühl, die Berufsfeuerwehr Heidelberg sowie der Rettungsdienst vor Ort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Glücklicherweise konnte schnell Entwarnung gegeben werden, da der schwarze Rauch aus dem Kamin des Gebäudes kam, offenbar aufgrund eines Fehlers in der Heizungsanlage, berichtet ein Reporter vor Ort. Es gab keine Verletzten und der Einsatz konnte rasch beendet werden.