Raubüberfall mit Schusswaffe auf 67-Jährigen - Verdächtige entpuppt sich als Zeugin

Sinsheim. Nachdem ein 67-jähriger Mann Opfer eines mit einer Schusswaffe ausgeübten Raubüberfalls in Sinsheim wurde, hat die Polizei nun neue Erkenntnisse gesammelt. So sei eine zuvor mutmaßlich an Tat beteiligte weibliche Person nun nicht mehr verdächtig, sondern eine Zeugin des Vorfalls von Montagnachmittag, teilte die Polizei mit. Dabei handelt es sich um eine 15-Jährige, die somit als Mittäterin ausscheidet.

Die Jugendliche hatte den Überfall gegen 20 Uhr in der Schwimmbadweg zufällig beobachtet, als sie von der Bahnhaltestelle Museum/Arena auf dem Weg nach Hause war. Da sie sich in der Nähe des Tatorts befand, ging die Polizei unmittelbar nach dem Raubdelikt zunächst von einem Paar aus, dass den 67-Jährigen gemeinsam überfallen hatte. Noch am Montagabend erschien die 15-Jährige jedoch im Beisein ihrer Mutter auf dem Polizeirevier, um den Vorfall in einer ersten Aussage zu schildern. Dabei sprach sie übereinstimmend mit dem Opfer auch von einem „älteren Paar“, das die Tat ebenfalls beobachtet haben soll. Die Beamtinnen und Beamtinnen suchen nun nach diesem Paar, dass in Richtung Stadtmitte davongegangen sei, und erhoffen sich von den beiden wichtige Erkenntnisse.

Der nun gesuchte Einzeltäter hatte am Montagabend in der Nähe des Übergangs zur Bahnhaltestelle Museum/Arena sein Opfer mit einer Schusswaffe bedroht und ihn dazu aufgefordert, sein Bargeld herauszugeben. Der Täter soll zur Untermauerung seiner Forderung einmal in die Luft geschossen haben. „Bei der Spurensicherung vor Ort wurde an der Parkbank eine Patronenhülse aufgefunden und sichergestellt, die zur Tat zuzuordnen sein dürfte“, berichtete ein Polizeisprecher. Die Hülse werde nun untersucht.

Der Unbekannte flüchtete nach der Tat mit seiner Beute in Richtung Innenstadt. Im Geldbeutel des Geschädigten befanden sich laut Polizei neben einem geringen Bargeldbetrag auch Ausweise, Scheckkarten und persönliche Papiere. Eine Fahndung nach dem Flüchtigen mit fünf Streifen verlief ohne Ergebnis.

Aufgrund der Aussage der 15 Jahre alten Zeugin hat die Polizei die Personenbeschreibung des Unbekannten aktualisiert: Der Täter des Raubdelikts auf den 67-Jährigen wird nun wie folgt beschrieben. Bei einem Alter von 20 bis 25 Jahren sei er etwa 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Zudem habe er einen Dreitagebart. Er war insgesamt dunkel gekleidet und trug ein dunkles Tuch oder einen dunklen Schal vor dem Gesicht. Auffallend sei jedoch seine blaue Adidas-Jogginghose mit hellen Streifen gewesen. Er soll Deutsch mit hiesigem Dialekt gesprochen haben. Bei der Schusswaffe soll es sich um eine schwarze Pistole handeln.

Zusammenhang mit einem weiterem Vorfall?

Zudem prüfen die Ermittler, ob der Überfall im Zusammenhang mit einem weiteren Vorfall in der Schwarwaldstraße am Montag steht. Ein Zeuge hatte gegen 20 Uhr beobachtet, wie sich auf dem Gelände der alten Autobahnmeisterei mehrere Jugendliche aufhielten und mindestens einer von ihnen mit einer Schusswaffe geschossen haben soll. Vor Ort fanden die Beamtinnen und Beamten mehrere Patronenhülsen auf. Diese sollen nun mit der Hülse, die am Tatort des Raubdelikts aufgefunden wurde, verglichen werden. Die Jugendlichen hatten die Örtlichkeit bei Eintreffen der Polizei bereits verlassen.

Sowohl Zeugen des Raubüberfalls, insbesondere das gesuchte Paar, als auch Zeugen des Geschehens vom gleichen Abend auf dem Gelände der alten Autobahnmeisterei melden sich unter den Telefonnummern 0621/174-4444 oder 07261/690-0 bei der Polizei.

