Raubüberfall in Eberbach - Großfahndung der Polizei

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis. Bei einem Überfall am Donnerstagmorgen wurde ein Mann von drei Unbekannten unter Vorhalt einer Waffe in der Ringstraße in Eberbach ausgeraubt. Wie die Polizei mitteilte, setzte sich der angegriffene Mann zu Wehr, woraufhin die Täter in unbekannte Richtung flüchteten. Die genauen Tatumstände sind derzeit Ermittlungssache der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Alle drei Personen sind männlich, etwa 20-25 Jahre alt und etwa 175 cm groß.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621 174 4444 an die Kriminalpolizei zu wenden.