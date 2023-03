Raubüberfall im Netto in Freinsheim

Neustadt an der Weinstraße. Eine Angestellte des Lebensmitteldiscounters Netto in Freinsheim ist am Donnerstag bedroht und ausgebraubt worden. Ein bislang unbekannter Täter betrat gegen 20.30 Uhr die Filiale und forderte unter Vorhalt eines Küchenmessers die Einnahmen aus der Kasse, berichtet die Polizei. Danach flüchtete er aus dem Markt.

Die Polizei fahndet nach dem Täter und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06321/854-0. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und schlank gewesen sein. Er soll dunkles Haar gehabt und schwarze Kleidung und eine OP-Maske getragen haben.