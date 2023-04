Raubüberfall auf Tankstelle in Hagenbach

Hagenbach. Die Kriminalpolizei Landau sucht Zeugen eines Raubüberfalls auf eine Tankstelle in Hagenbach am frühen Mittwochmorgen. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein bislang unbekannter Täter den Verkaufsraum gegen 06.30 Uhr und forderte den Angestellten unter Vorhalt eines Messers dazu auf, die Einnahmen herauszugeben. Mit der Beute flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der Mann wird als etwa 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Er soll ein schwarzes Oberteil mit Kapuze getragen haben. Hinweise können unter der Rufnummer 06341-287-0 oder per E-Mail unter kilandau.k5@polizei.rlp.de abgegeben werden.