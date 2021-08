Raubüberfall auf Supermarkt - Zeugen gesucht

Worms. Mit einer Schusswaffe haben zwei Unbekannte am Samstag die Mitarbeiter eines Penny-Marktes in Worms-Weinsheim bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, konnten die Täter mit mehreren Tausend Euro fliehen. Die Maskierten hatten drei Mitarbeiter abgepasst, als diese gegen sechs Uhr den Markt in der Weinsheimer Hauptstraße betraten. Mit der Waffe wurden die Angestellten dazu gedrängt, den Tresor zu öffnen. Die Täter ließen sich das Bargeld in eine markteigene Stofftasche packen und flüchteten zu Fuß in Richtung Worms-Wiesoppenheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Täter werden zwischen 20 und 30 Jahre und schlank beschrieben. Sie sprachen Deutsch mit Akzent. Der eine war zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, hatte schwarzes Haar, dunkle Augen und einen Bart. Er war schwarz gekleidet. Der zweite Täter war etwa 1,80 Meter groß, er war ebenfalls schwarz gekleidet – mit auffallend kaputten Schuhen. Hinweise zur Tat an die Kriminalinspektion Worms: 06241/85 20 oder kiworms@polizei.rlp.de.