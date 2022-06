Raubüberfall auf 21-Jährigen in Worms - Zeugen gesucht

Worms. Ein 21-Jähriger ist am Samstag in Worms überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei berichtet, wurde der junge Mann gegen 03.30 Uhr von vier unbekannten Männern in der Schönauer Straße angegriffen. Sie schubsten ihn zu Boden und schlugen und traten auf ihn ein. Die Täter entfernten sich und der 21-Jährige stellte fest, dass ihm sein Handy sowie sein Geldbeutel gestohlen wurden.

Zeugen zu der körperlichen Auseinandersetzung werden gebeten, Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06241/8520 abzugeben.

