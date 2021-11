Raubüberfälle mit Machete auf Bäckerei und Tankstelle in Worms - Täter flüchtig

Worms. Zwei Raubüberfälle unter Verwendung einer Machete sind in Worms verübt worden. Dabei hatten es die Täter auf eine Bäckerei und eine Tankstelle abgesehen, teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst habe am Sonntagmorgen ein Mann plötzlich im Verkaufsraum der Bäckereifiliale am Heinrich-Völker-Bad gestanden, nachdem zwei Mitarbeiterinnen den Laden um kurz vor 6 Uhr geöffnet hatten. Der Täter forderte die Herausgabe von Bargeld. Mit der Machete habe er gegen das Inventar geschlagen, um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen. Schließlich händigte eine der Mitarbeiterinnen dem Unbekannten einen dreistelligen Betrag aus. Mit der Beute gelang ihm die Flucht.

Der zweite Raubüberfall ereignete sich am Sonntagabend in einer Aral-Tankstelle in der Alzeyer Straße. In diesem Fall hatten zwei maskierte Unbekannte nach Angaben der Polizei gegen 21.30 Uhr den Verkaufsraum betreten. Dabei schlug einer der Täter mit seiner Faust die Vitrine der Backwarenanlage ein. Der zweite Täter führte wie beim ersten Raubüberfall eine Machete mit sich, mit der er sich drohend vor einer 41-Jährigen Mitarbeiterin aufbaute und ebenfalls Bargeld forderte. Als die Frau der Forderung nicht nachkam, schlug er mit seiner Waffe gegen die Theke und versuchte die Kassenschublade herauszureißen. Die Mitarbeiterin wählte währenddessen den Notruf, woraufhin die Täter die Flucht antraten - nicht ganz ohne Beute: Bevor beide in unterschiedliche Richtungen davonliefen, schnappte sich einer der Täter eine Flasche Wein und eine Dose Tabak aus der Auslage.

Täterbeschreibungen

Der Täter beim ersten Raubüberfall auf die Bäckerei wurde auf ein Alter von Mitte 20 geschätzt. Die Polizei beschrieb ihn weiter mit einer schlanken Figur, braunen Augen und dunklen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war er mit einer dunklen Schirmmütze, einer schwarzen Sweater-Jacke und dunkelblaue Jeans bekleidet. Zudem trug er einen schwarzen medizinischen Mund-Nasenschutz.

Der Täter mit Machete beim Überfall auf die Tankstelle wurde auf eine Größe von 1,80 bis 1,85 Meter geschätzt und sei von schlanker Figur. Bekleidet war er mit einem grauen Jogginganzug mit roten Streifen, eventuell von der Marke Gucci. Er hatte eine Kapuze auf und trug zudem Handschuhe sowie eine schwarze Einwegmaske. Der zweite Täter soll eine Größe von rund 1,80 Metern und eine schmale Statur haben. Er war bekleidet mit einer Jeans und einer grauen Jacke mit Kapuze. Zudem trug er graue Handschuhe und eine Maske.

Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06241/852-0 entgegen.