Raubüberfälle auf Tankstelle und Edeka-Markt in Schriesheim aufgeklärt – 18-jähriger Täter in Haft

Schriesheim/Heidelberg. Die Polizei hat einem 18-Jährigen, in Untersuchungshaft sitzendem Mann, zwei weitere Raubüberfälle nachgewiesen. Wie die Ermittler sowie die Staatsanwaltschaft Mannheim am Freitag mitteilten, soll der Heranwachsende am 19. Juli versucht haben, ein Geschäft für Edelmetallhandel in der Heidelberger Weststadt zu überfallen. Er wurde noch am selben Tag festgenommen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nun wird der 18-Jährige verdächtigt, auch zwei Raubüberfälle in Schriesheim im April und Mai dieses Jahres begangen zu haben. Er soll am Abend des 5. April zunächst in der Aral-Tankstelle in der Römerstraße und am 6. Mai im Edeka-Markt in der Bismarckstraße jeweils über Tausend Euro Bargeld erbeutet haben. In beiden Fällen war mit einem Großaufgebot der Polizei nach dem unbekannten Täter ohne Ergebnis gefahndet worden.

An beiden Orten hatte der Täter jedoch ein Messer zurückgelassen. DNA-Spuren auf den Tatwaffen lieferten nun den entscheidenden Hinweis auf den 18-Jährigen. Bei einer Vernehmung legte der Beschuldigte umfassende Geständnisse ab.