Raub in Frankenthaler Wohnung

Frankenthal. Fünf bis sieben bislang unbekannte Personen sind am frühen Sonntagmorgen gegen 3 Uhr in eine Wohnung in der Mittelstraße in Frankental eingedrungen und haben etwa 200 Euro Bargeld erbeutet. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge befanden sich währenddessen vier Personen im Alter von 17 bis 19 Jahren in der Wohnung, die von den Tätern mit Schusswaffen bedroht wurden. Eine Person wurde von den Tätern ins Gesicht geschlagen. Anschließend verließen die Täter mit der Beute die Wohnung.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zum Tatzeitpunkt im Bereich der Mittelstraße gemacht haben.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Rufnummer 0621/963-2773 entgegen.