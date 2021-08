Raub eines Pedelecs in Worms-Pfiffligheim - Polizei sucht nach Zeugen

Worms. Ein Pedelec-Fahrer ist am frühen Samstagmorgen in Worms-Pfiffligheim von zwei Unbekannten beklaut worden. Wie die Polizei mitteilte, war der Geschädigte zwischen 2.00 und 3.00 Uhr von Worms-Pfeddersheim nach Worms-Pfiffligheim unterwegs, als er auf Höhe der Pfrimmparkarena während der Fahrt einen Schlag von der Seite ins Gesicht bekam und stürzte. Am Boden liegend wurde er von den Tätern ins Gesicht getreten, wodurch er leicht worden ist. Der Geschädigte konnte zwei männliche Personen erkennen. Diese flohen mit dem Pedelec.

Zeugen werden gebeten, sich der bei der Polizei unter der Rufnummer 06241-8520 in Verbindung zu setzen.