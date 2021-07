Raub auf Supermarkt - Polizei fahndet mit Großaufgebot nach flüchtigem Täter

Edingen-Neckarhausen. Ein Unbekannter hat am frühen Freitagabend einen Supermarkt in Edingen-Neckarhausen überfallen. Dabei wurde ein Supermarktmitarbeiter mit einer Pistole zur Herausgabe von Bargeld gezwungen. Nach ersten Polizeiangaben soll der Raub gegen 18.30 Uhr im Supermarkt in der Hauptstraße stattgefunden haben. Die Polizei fahndet derzeit mit einem Großaufgebot, inklusive Hubschrauber, nach einem männlichen Täter.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: etwa 185 cm groß, dünn, bekleidet war er mit einem verwaschenen Kapuzenpulli und einer Jogginghose mit weißen Streifen. Der Kriminelle flüchtete mit einem weißen Fahrrad. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0621/1744 444 entgegen.